TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: Covid'e karşı 8 yerli aşı üzerinde çalışıyoruz; ikisinin hayvan deneyleri tamamlandı

COVID-19’a karşı yerli ilaç ve aşı geliştirmek için uygulanması gereken Ar-Ge stratejileri, sağlık sektörünün üst düzey yöneticilerininn katılımıyla düzenlenen ortak akıl toplantısında masaya yatırıldı.

Sanko Üniversitesi ve Turkishtime dergisi tarafından düzenlenen, moderatörlüğünü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram’ın üstlendiği toplantıda, tıpta araştırmaların desteklenmesi için başta hayvan deneyleri olmak üzere altyapıları destekleyici girişimlerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Toplantı katılımcılarından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, aşı ve ilaç çalışmaları konusunda şu bilgileri verdi: “COVID-19 Türkiye Platformu, Mart ayında oluştu. Bu platformda şu anda aşı ve ilaç çalışmaları kapsamında 18 tane proje gerçekleştirildi. Bunlardan 8’i bağışıklık kazanılmasına yönelik aşı geliştirme ve 10’u tedavi odaklı ilaç geliştirme projeleridir.”

Platformda 49 farklı kurumla bir araya gelindiğini belirten Mandal, “Aşı projelerinden ikisi hayvan deneylerini tamamladı. Biz, burada artık üretimi konuşuyoruz. Tasarım ve geliştirmenin ötesinde bu sürecin üretim noktasındayız. Üç aşı adayı da şu anda hayvan deneylerinde devam ediyor” bilgisini verdi.

Türkiye’nin ilk yerli ilaç sentezini de gerçekleştirdiğini belirten TÜBİTAK Başkanı Mandal şunları söyledi: “Bugüne kadar genelde sınırlı birkaç ilacın dışında etken madde ithal edip, satacak bir forma dönüştüren bir ülke iken şimdi sıfırdan ham maddelerden başlayıp, sentez aşamalarını gerçekleştirip, kendi etken maddesini üretebilen bir ülke haline geldik. COVID-19 dönemi olmasaydı muhtemelen sentez ilacımızı da gerçekleştiremeyebilirdik. Eğer doğru yönetilirse, seferberlik dönemleri bu tür adımlar için bir fırsata dönüşebiliyor. Kısacası ‘birlikte geliştirme’ yöntemiyle aşıda faz çalışmalarına gelindi. Tedavi amaçlı kullanılan iki ilaçtan bir tanesinin ruhsatı alınarak, sentez halde etken maddesini bu ülkede üretebilir hale geldik.”



Mandal, 436 araştırmacının COVID-19 Türkiye Platformu’nda çalıştığını kaydetti.