TÜBİTAK Başkanı görevden alındı

T24 - Kamuda yeniden yapılanmayı düzenleyen ‘Kanun Hükmünde Kararname’lerle bürokraside yeni bir atama operasyonu daha gerçekleştirildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş görevden alındı.



Hükümete kamuda yeniden yapılanma yetkisi veren yasaya dayanılarak dün TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş görevden alındı. Düzenleme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla ilgili kararnameye yerleştirilen 'torba' hükümlerle gerçekleştirildi. Yeniden yapılanmada Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilen TÜBİTAK Başkanlığı'na atanacak yeni ismin gelecek günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından belirlenmesi bekleniyor.



8 yıldan beri TÜBİTAK'ı yöneten Yetiş, bundan sonra akademik çalışmalarına ağırlık vereceğini ve ailesine daha çok zaman ayıracağını söyledi. Türkiye'de son yıllarda bilim ve teknoloji alanında önemli atılımların gerçekleştirildiğini belirten Yetiş, Türkiye Araştırma Alanı'na aktarılan mali destekler ve sunulan hizmetlerin onlarca kat arttığını söyledi.





