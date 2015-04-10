TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak görevden ayrıldı

2011 yılından bu yana TÜBİTAK Başkanı olan Yücel Altunbaşak'ın görevden ayrıldığı açıklandı. Altunbaşak'ın görevden ayrıldığınıı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, A Haber'de katıldığı canlı yayında, açıkladı. Işık, "TÜBİTAK Başkanı görevinden ayrıldı, en kısa zamanda yeni atama yapılacak. Başkan karşılıklı mutabakatla ayrıldı" dedi.

Bakan Fikri Işık, katıldığı programda TÜBİTAK'la ilgili başka açıklamalar da yaptı. "Yukarıdan gelen, amirlerinden değil abilerinden gelen talimata göre rapor yazıyorlar diyere, bazı TÜBİTAK çalışanlarının Cemaat'le bağına dikkat çeken Işık, "Ergenekon böcek davasında kendi vicdanlarıyla bilgileriyle rapor yazmıyorlar. aksine yukarıdan gelen, amirinden değil abisinden gelen talimata göre rapor yazıyorlar. Ama biz 17-25 aralık'tan sonra bunların kurumdan ilişiklerini hızla kestik. Bazılarını açığa aldık. Ama birçoğunun da kurumla ilişiğini kestik. Bunlar dediğim gibi amiri değil, kendi vicdanı değil, sadece abisinden gelen talimata göre sahte rapor veren insanlar. Bunların TÜBİTAK'ta kalması itibarına imajına zarar veriyordu." ifadelerini kullandı.

'Yazılmamış raporu tuttular TÜBİTAK raporu diye sundular'

Yaşananların TÜBİTAK'a zarar verdiğini söyleyen Işık, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Ama yerine gelen arkadaşlar da sahtecilikleri ortaya çıkaran arkadaşlar. TÜBİTAK bir zarar gördü ama bütün yanlışları düzelten yine bizim göreve getirdiğimiz arkadaşlar oldu. Balyoz'daki sahteciliği de yine TÜBİTAK belgeledi. Yazılmamış raporu tuttular TÜBİTAK raporu diye sundular. Bunlar ortaya çıkaran da yine TÜBİTAK'ın kendi yapısı. Kuruma haksızlık yapmak doğru değil. Kuruma sızmış, oradaki insanları bıktırarak ayrılmaya zorlamış, onun yerine de paralel yapılanmayı getirip oturtmuşlar. Onlar da akıllarına bilgilerine göre değil abilerinin talimatlarına göre rapor yazmışlar."