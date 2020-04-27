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TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

27 Nisan 2020 14:56

TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 10 personel alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK)  Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı kadrosunda Kocaeli'de görev yapacak. İstihdam edilecek 10 personel, uzman yardımcısı ve uzman olarak görevlendirilecek. 

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 18 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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