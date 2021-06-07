TÜBİTAK 71 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 9 uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge olmak üzere 71 personel alımı yapacak.

TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.

Başvurular nereden yapılır?



Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.