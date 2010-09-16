-TÜBİTAK "FUHUŞ ÇETESİ" RAPORUNU HAZIRLADI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - ''Fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları'' öne sürülen kişilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bazı belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in, operasyon sırasındaki aramalarda elde edilen ve dijital ortamda bulunan bazı belgeleri incelemesi için gönderdiği TÜBİTAK, raporunu hazırladı. Raporda, bu belgelerin devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu kaydedildi.