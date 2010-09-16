T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜBİTAK "FUHUŞ ÇETESİ" RAPORUNU HAZIRLADI İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 00:27

-TÜBİTAK "FUHUŞ ÇETESİ" RAPORUNU HAZIRLADI İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - ''Fuhşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları'' öne sürülen kişilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bazı belgelerin, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in, operasyon sırasındaki aramalarda elde edilen ve dijital ortamda bulunan bazı belgeleri incelemesi için gönderdiği TÜBİTAK, raporunu hazırladı. Raporda, bu belgelerin devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24