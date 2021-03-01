TÜBİTAK, 20 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'nda görev yapmak üzere 20 personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 18 personel TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda, 2 personel de İdari Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalışacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.