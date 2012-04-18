İşte Türkiye’nin uyuşturucu haritası

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 2011 yılı uyuşturucu haritasını çıkardı. TUBİM destekli rapora göre, 2010 yılında yatarak tedavi gören her üç hastadan ikisi eroin bağımlısı.



134 bin kişi tedavi için başvurdu



2010 yılında yatarak tedavi gören hasta sayısı, 2009 yılına oranla yüzde 11,79’luk bir artış gösterdi. Hasta sayısı 2 bin 594’den 2 bin 900’e yükseldi. 2009 yılında 106 bin 93 olan ayakta tedavi başvurusu, yüzde 26, 57’lik artışla 134 bin 287’e çıktı.

2009 yılında yüzde 56,67’lik bir oran eroinden tedavi görürken, 2010 yılında bu oran yüzde 68,07’ye yükseldi. Yatarak tedavi rakamlarında net bilgilere karşın, alkol tedavileri de içeren ayakta tedavi rakamlarında kesin veri yok. Tedavi görenlerin yüzde 66,45’i ilk ve ortaokul mezunu.

Türkiye’de bugüne kadar Türkiye genelini temsil eden ve ‘genç nüfusta’ madde kullanım yaygınlığı araştırması yapılmadı. TUBİM, bu alanlarda ilk kez bir çalışma yapıyor. TUBİM koordinesinde 2010 yılında Ankara ilinde yapılan “Genel Nüfusta Madde KullanımYaygınlığının Belirlenmesi” pilot araştırmasına göre, son 30 günde esrar kullanım oranı yüzde 0,8 olarak tespit edildi. 2003 yılında 6 ilde uygulanan Alkol ve Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Avrupa Okul Anketi Projesi (ESPAD) sonuçlarına göre, yaşam boyu en az bir kez esrar kullanımı yüzde 4 olarak hesaplandı.



12 yaşında uyuşturucu tedavisi



2010 yılında yatarak tedavi gören hastaların yaş ortalaması 28, 34. En küçük kişinin yaşı 12, en büyük kişinin yaşı 66. İlk kullanım yaşı ortalaması 21,5. İlk kullanım yaşı bakımından yüzde 10,72’si 15 yaşından küçük, yüzde 31,59’u 15-19, yüzde 28,55’i 20-24, yüzde 14,17’si 25-29, yüzde 6,97’si 30-34 ve yüzde 4,83’ü 35-59 yaşında.



AIDS vakası son 10 yılda 4 kat arttı



Türkiye’deki HIV/AIDS vaka sayısı son 10 yılda yaklaşık 4 misli artış gösterdi. 2010yılında 4 bin 525’e yükseldi. Bunun yüzde 3,25’inin (147) bulaşma yolu damar içimadde kullanımı olarak değerlendiriliyor. 2010 yılında Türkiye’de 3 bin 99 Hepatit B, 604 Hepatit C vakasına rastlandı.

Türkiye’de önleyici çalışmalar, TUBİM, TUBİM İl İrtibat Görevlileri, MilliEğitim, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları, SHÇEK, Diyanet İşleri Başkanlığı ve BüyükşehirBelediyeleri olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından bilgilendirici ve farkındalıkarttırıcı eğitim faaliyetleri, seminerler, tiyatro, afiş ve broşür çalışmaları, sportif faaliyetler, eğitim-öğretim sisteminde destekleme, mesleki beceri kazandırma, psiko-sosyal destekleme programları yürütülüyor. Madde bağımlılığı tedavisi Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektöre bağlı, 13 ilde bulunan 22 tedavi merkezinde toplam 525 yatak kapasitesi ile yapılıyor.