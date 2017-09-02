Tüberkülozlu kurbanlık dana imha edildi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, bayramın ilk günü kurban edilen dananın tüberkülozlu (verem) olduğu belirlenince, kesim durdurulup, tutanak tutuldu. Dananın tüm parçaları ve kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalara Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından el konulup, gömülüp, kireçlenerek imha edildi. Kurbanlık dananın 6 ortağı, polise gidip, satın aldıkları kişi hakkında şikayetçi oldu.

Manisa\'da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban, beş komşusu ile 7 bin 500 lira vererek kurbanlık dana satın aldı. Kurbanlık dana Kurban Bayramı\'nın ilk günü kesim için belediye tarafından özel olarak düzenlenen Lale Pazaryeri\'ndeki kesim alanına getirildi. Burada tutulan bir kasap tarafından kesilen dananın etlerinin parçalanması sırasında Kaban, hayvanın ciğerini görünce veremli olduğunu farketti. Hemen etlerin parçalanma işlemini durduran Kaban, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Durum, Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu\'na da aktarıldı. Komisyon, kesim alanına gelerek incelemede bulundu. Komisyonda görevli Yunusemre Belediyesi Veterineri Orhan Özcan, kesimi yapılmış olan dananın tüberküloz olduğunu tespit eti, ardından tutanak tutuldu. Hayvanın tüm parçaları ile kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalar toplanıp, belediyeye ait çöp kamyonuna yüklenerek belediye şantiyesi yanındaki alana kazılan çukura gömülüp, üzeri kireçlenerek imha edildi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, tüberkülozlu çıkan dananın yasal şekilde imhasını ve gerekli işlemlerini yaptıklarını söyledi.

Ragıp Kaban ve beş komşusu, polis merkezine giderek, danayı satın aldıkları kişiden şikayetçi olup, bayram sonrasında yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.

FOTOĞRAF