TÜBA'ya üye atama krizi Cumhurbaşkanı'nda

T24

Kanpolat, Tarabya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜBA'nın yeniden yapılandırılmasının söz konusu olduğunu belirterek, akademi üyeleriyle bu konu hakkındaki kaygılarını nasıl aktaracaklarına ilişkin Ankara ve İstanbul'da toplantılar yaptıklarını ve üyelerin, kaygıların Cumhurbaşkanı Gül'e arz edilmesine karar verdiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Gül'den 21 Eylül'de randevu talep ettiklerini ve derhal randevu verildiğini belirten Kanpolat "Bugün de olumlu bir görüşme yapıldığını söyleyebilirim. Ben buradan umutlu ayrılıyorum, TÜBA'nın geleceği adına" dedi.TÜBA'da birtakım değişikliklerle yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu belirten Kanpolat, "Bu yapılanmanın en azından ertelenmesi ya da kaldırılması söz konusu olabilir diye düşündüğümüzü Cumhurbaşkanı'na arz ettik. O da bu işin mutfağında çalışabileceğini söyledi" diye konuştu.Bir gazetecinin "Sizin bu değişiklikten endişeniz nedir?" diye sorması üzerine Kanpolat, şunları kaydetti:"Endişemiz şu; dünyanın her yerinde bilim akademilerini, bilim akademilerinin üyeleri oluşturur ve seçer. Üyeleri de onlar seçer. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman o akademi olmaz. Yani akademinin üyelerini devletin seçmemesi lazım ya da YÖK gibi devlete bağlı bir kurumun seçmemesi lazım. Biz bunun yanlış olduğunu arz ettik. Cumhurbaşkanı da bizi dinledi ve bu işin halledilmesi konusunda yardımcı olacaklarını söylediler."