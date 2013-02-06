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Tuba Ünsal'ın acil servis isyanı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal Okmeydanı Devlet Hastanesi acil servisinde gördüklerine attığı tweetlerle tepki gösterdi

06 Şubat 2013 15:43

Kızı Sare’nin mide kanaması geçiren bakıcısını gece yarısı saatlerinde Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne götüren Tuba Ünsal, acil serviste gördüklerine isyan etti. Çektiği fotoğrafları Twitter’a yükleyen oyuncu, “Özel hastaneye git” diyen takipçilerine de tepki gösterdi.

Hastanede beklemediği bir manzarayla karşılaşan Ünsal, gördüklerini fotoğrafladı, o kareleri de Instagram ve Twitter’da paylaştı.

“Peçete yok. Dezenfektan hiç yok”, “Bu gece Okmeydanı Devlet Hastanesi acil servisindeki doktorlara ve iş yapış şekillerine, adanmışlıklarına hayran kaldım”, “Hastaların suratı görünüyor olmasa bir sürü trajik fotoğraf var... ", "Allah sabır versin hem doktorlara hem hastalara” tweet’leriyle tepkisini dile getiren Ünsal, özel hastaneye gitmesini öneren takipçilerine de çok kızdı:

“Fotoğrafları paylaştığım andan beri aldığım ‘özele git o zaman’ yorumları çok sert. Kabullenmişiz yani durumu. Paran yoksa bu duruma eyvallah mı ediyoruz?”

hurriyet.com'da yer alan habere göre, Tuba Ünsal, paylaştığı fotoğrafların ardından Sağlık Bakanlığı’nın resmi Twitter adresinden şu mesajı aldı: “Merhaba, yayınlamış olduğunuz fotoğrafları ekip arkadaşlarımıza ilettik. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.”

 

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Tuba Ünsal'ın acil servis isyanı

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