Tuba Ünsal: Türkiye’de erkek oyuncular daha fazla para kazanıyor

Sputnik'ten Burcu Okutan'ın haberine göre; Ünsal, Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hâlâ gerekli seviyeye ulaşmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye’de hiçbir alanla toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Maalesef çok ataerkil. En son ‘Masallardan Geriye Kalan’ isimli bir filmde ‘Asya’ karakterini canlandırdım. Asya, non-binary yani kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan, cinsiyet kavramını reddeden bir karakter. ‘Kadın, erkek sevmeyeceksin, insan seveceksin’ diyor yani. Film çıktıktan sonra kadın ve LGBT dernekleri filme sahip çıktı. Fakat geri kalan taraftan o kadar çok hakaret yedik ki. Halbuki Asya karakteri tam olarak Mevlana’nın söylediğini yapıyor. ‘Ne olursan ol, gel’ felsefesiyle. Biz kadın, erkek olmak ya da geylerle, lezbiyenlerle ilgili gerginiz. Cinsiyetlerin üzerinde büyük büyük kütleler, algılar var. Bunun tam tersini söylemeye çalışırken şunu anladım; Türkiye, bunların konuşmak için hala çok bebek adımlarında bir ülke. Ama bizim gibi insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü sanatçının toplumdaki duruşum toplumun istediğini vermek değil, topluma yol göstermek, ışık tutmak olması gerektiğini düşünüyorum."