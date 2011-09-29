TÜBA 'devletin emrinde', bilim dünyası isyanda

T24 - Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) özerkliğini tasfiye eden düzenlemenin iptali istemiyle yaklaşık 500 akademisyenin imzasının yer aldığı mektubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdi.



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat da "Biz devletimizin emrindeyiz. Şu anda istifa diye bir durum söz konusu değil, devletimize başkaldırmak aklımızın ucundan bile geçmez" açıklamasıyla tepki çekmişti.



Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Gül’e gönderilen mektup aynı zamanda TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BDP ile bazı milletvekillerine de gönderildi.



Mektupta, KHK ile hükümetin TÜBA’nın bilim akademisi kavramının özüne aykırı bir müdahalede bulunarak akademinin yapısını tümüyle siyasi tercihlere açık hale getirdiği belirtildi. Gelişmiş ülkelerdeki benzeri bilim akademilerinin de bu düzenlemeye karşı olduklarını gösteren açıklamalar yaptığı anımsatılan mektupta, şunlar ifade edildi:

“Derneğimiz, TÜBA’nın özerkliğini hiçe sayan bu KHK’ye karşı bir imza kampanyası düzenlemiştir. Üniversite öğretim elemanlarının bu haklı taleplerini, tepkilerini değerlendireceğiniz umudunu taşımaktayız. TÜBA’nın özerkliğini yok sayan bu kararnamede öngörülen uygulamanın iptali konusunda girişimlerde bulunmanızı ve bilim özgürlüğüne sahip çıkmanız hususunda gereğini ve hassasiyetinizi bekleriz.”





'Biz devletin emrindeyiz'



TÜBA Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, TÜBA'ya yönelik yapılan eleştirilere karşılık “Biz devletimizin emrindeyiz. Şu anda istifa diye bir durum söz konusu değil, devletimize başkaldırmak aklımızın ucundan bile geçmez. Bu sorun çözülse iyi olur diye düşünüyoruz, TÜBA üyeleri de beni destekliyor” açıklamasını yapmıştı.





