T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuba Büyüküstün'ün gazeteciyi gasp etmekle suçlanan sevgilisi 'nitelikli yağma'dan tutuklandı!

Büyüküstün ile Evirgen geçtiğimiz Pazar Emirgan’da görüntülenmişti

22 Haziran 2017 15:56

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile çifti görüntüleyen gazetecinin fotoğraf makinesini gasp eden iki şüpheli ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı. Tuba Büyüküstün hakkında herhangi bir işlem başlatılmadığı öğrenildi.

Tuba Büyüküstün, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen’le geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde emirgan’da görüntülenmişti.

Olayın ardından Evirgen’in korumaları olduğu iddia edilen 2 kişi Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın içinde olduğu aracı kovalamaya başlamış, aracın önünü keserek silah zoruyla Bayrak’ın fotoğraf makinesini gasp etmişti. Bayrak’ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletmeci Umut Evirgen ve korumaları olduğu iddia edilen Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı gözaltına alındı.

ETİKETLER

tuba büyüküstünhaberaçıklamatutuklamayağma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24