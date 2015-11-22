Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, “Mültecilerin çocukluğu çalınıyor. Bu adaletsizliği bütün dünya bir araya gelerek değiştirebiliriz” dedi.

Zaman'da yer alan habere göre, Tuba Büyüküstün, 16. Ulusal Çocuk Forumu kapanış törenine katıldı. UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, “Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları şiddeti hayatları boyunca unutmayacak. Bu küçük bedenleri, bu kadar acıya dayanmak zorunda bırakmak haksızlık değil mi?” dedi. Mülteci çocukların haklarından mahrum bırakılma haksızlığına uğradığına dikkat çeken Büyüküstün, UNICEF olarak dünya çapında ‘haksızlıkla mücadele et' kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Kampanyanın önemine değinen Büyüküstün, “Suriyeli çocuklara yapılan yardımlar artarak sürdürülmelidir. Bu çocukları ve aileleri desteklemek, haksızlıkla mücadele etmek, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha iyi bir dünya sağlayacak. Bence haksızlık, onların çocukluklarının çalınmasıdır. Bu adaletsizliği bütün dünya bir araya gelerek değiştirebiliriz.” diye konuştu.