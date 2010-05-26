TTNET'ten yaz tarifesi

T24- TTNET, belirli ya da kısa süre için internete ihtiyaç duyanlara yönelik "Süreli İnternet" uygulaması başlattı. TTNET açıklamasına göre, internete 2 ay, 3 ay veya 6 aylık ADSL paketleri ile sahip olunabilen paketle NET4 ve NETLİMTİSİZ paketlerine 2, 3 ve 6 ay süreyle kullanılabiliyor.



Açıklamada, "Böylece kısa süre için internet aboneliğine ihtiyaç duyanlar, uzun vadede taahhütnameye gerek duymadan ve kısa süreli adres değişiklikleri için internet hatlarını taşımak zorunda kalmadan; ihtiyaç duydukları süre kadar internet erişimine sahip olabiliyor" denildi.





TTNET müşterileri, "Süreli İnternet" paketlerinden, standart internet paketlerine geçebiliyor ayrıca, hizmet kapsamındaki ADSL paketleri süre sonunda otomatik olarak kapanıyor.







Açıklamada, "Süreli İnternet hizmeti kapsamında ADSL paketlerinin tüm bedeli, ilk faturaya yansıtılacaktır. Kotalı paketler için kota aşımı ve ek katma değerli servis alımları faturaya ayrıca yansıtılacaktır" denildi.