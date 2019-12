-TTNET'İN ''GÜNLÜK İNTERNET PAKETİ''NDE KAMPANYA İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - TTNET'in ''Günlük İnternet Paketi''ne yönelik yeni kampanyası kapsamında kablosuz modem, bağlantı ücreti ve her ay 3 gün kullanım yıl sonuna kadar ücretsiz sunuluyor. TTNET'in yazılı açıklamasına göre, 1 lira aylık ücret ve kullandıkları gün başına 2 lira ödeyerek, 1 Mbps hızında ve günlük 500 MB kotalı internet erişimine sahip olan TTNET aboneleri, kampanya ile her ay 3 güne kadar günlük 500 MB kullanım yaptıklarında 1 lira aylık ücret, 500 MB kotanın üstüne çıkılması durumunda her 1 MB için 1 kuruş ödeyecek. Paketten yararlanmak için 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri'ni aramak veya ''internet'' yazıp, bir boşluk bırakıp, ADSL bağlatmak istenilen telefon numarasını alan koduyla birlikte yazarak, 6606'ya kısa mesaj göndermek gerekiyor. Türk Telekom ofisleri ve Türk Telekom bayilerine de başvuru yapılabiliyor.