TTNET: Ülke genelinde internet erişiminin kesileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor

Haftalardır 25 Mart'ta çok önemli bir kaset ya da kayıt yayınlanacağının öne sürülmesinin ardından sosyal medyada aynı gün internetin kesileceği iddiaları yayıldı. İddialar, Youtube ve Facebook'un 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece yasaklanacağına da uzandı. TTNET, erişim sağladığı abonelerine "25 Mart'ta 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle internet bağlantılarının kısa süreliğine etkilenebileceğini" duyurduğu haberlerinin yayılması üzerine "25 Mart 2014 tarihinde Türkye genelinde internet erişiminin kesileceğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TTNET’in kullanıcılara gönderdiği mesaj da şu ifadeler yer aldı: Değerli müşterimiz 25.03.2014’te 08:00-16:00 saatlerinde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bağlantınız kısa süreliğine etkilenebilir. Saygılarımızla

Konuya ilişkin TTNET'ten yapılan açıklamada "25 Mart 2014 tarihinde Türkye genelinde internet erişiminin kesileceğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. TTNET'ten yapılan açıklamada "mesajın sadece 131 kullnıcıya gönderildiği" bilgisi yer aldı.