T24 LogoT24 Logo
Gündem

TTNET: Ülke genelinde internet erişiminin kesileceği haberleri gerçeği yansıtmıyor

TTNET'in kullanıcılarına mesaj göndererek 'bazı noktalarda internet kesintileri yaşanabileceğini' bildirdi

24 Mart 2014 21:25

Haftalardır 25 Mart'ta çok önemli bir kaset ya da kayıt yayınlanacağının öne sürülmesinin ardından sosyal medyada aynı gün internetin kesileceği iddiaları yayıldı. İddialar, Youtube ve Facebook'un 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece yasaklanacağına da uzandı. TTNET, erişim sağladığı abonelerine "25 Mart'ta 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle internet bağlantılarının kısa süreliğine etkilenebileceğini" duyurduğu haberlerinin yayılması üzerine "25 Mart 2014 tarihinde Türkye genelinde internet erişiminin kesileceğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

TTNET’in kullanıcılara gönderdiği mesaj da şu ifadeler yer aldı: Değerli müşterimiz 25.03.2014’te 08:00-16:00 saatlerinde yapılacak altyapı çalışması nedeniyle bağlantınız kısa süreliğine etkilenebilir. Saygılarımızla

Konuya ilişkin TTNET'ten yapılan açıklamada "25 Mart 2014 tarihinde Türkye genelinde internet erişiminin kesileceğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. TTNET'ten yapılan açıklamada "mesajın sadece 131 kullnıcıya gönderildiği" bilgisi yer aldı.

ETİKETLER

ttnetinternet25 martkesintiengelleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24