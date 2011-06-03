TTNET Genel Müdürü: Filtre uygulaması yetişmez

T24 - TTNet Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, 22 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi öngörülen 'internette filtre' uygulamasına teknik açıdan hazırlanmak için yeterli süre olmadığını, uygulamanın o tarihe yetişemeyebileceğini söyledi.





ntvmsnbc'den Sinan Yıldırım'ın haberine göre; Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün oynanacak Türkiye-Belçika maçı öncesi Türk Futbol Milli Takımları Ana Sponsoru TTNet tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Genel Müdür Tahsin Yılmaz, TTNet’in hizmetleri ve hedeflerini anlattıktan sonra soruları yanıtladı.

Yılmaz, internette filtre uygulamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, bunun uygulanabilmesi için gereken altyapı çalışmalarını tamamlamak için yeterli süre olmadığını, filtre yönetmeliğinin yürürlük tarihinin ertelenmesi için Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na başvurduklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Türkiye'deki internetkullanımına ilişkin güncel veriler de paylaşıldı.Verilen bilgilere göre Türkiye’de interneti en çok kullanan 5 ilin ilk sırasında yüzde 51.8 oranıyla İstanbul yer alırken, onu yüzde 49.1 ile Ankara izliyor. Kocaeli yüzde 47.1 ile üçüncü, Tekirdağ yüzde 43 ile dördüncü, Antalya ise yüzde 42.7 ile beşinci sırada bulunuyor.

‘PC ve İnternet Penetrasyon Çalışması’na göre Türkiye’de toplam hane nüfusunun yüzde 43’ü bilgisayar sahibiyken yüzde 33’ünde internet bağlantısı bulunuyor. Yaklaşık 30 milyon internet kullanıcısının yüzde 59'unu erkekler, yüzde 41'iniyse kadınlar oluşturuyor. Tüm kullanıcıların büyük bölümünü 15-35 yaş arası erkeklerden oluştururken, internette en çok yapılan işler chat yapmak, araştırma yapmak/bilgi edinmek ve e-posta kontrol etmek olarak sıralanıyor.