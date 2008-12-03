TTNET e-fatura uygulamasına geçecek

İnternet servis sağlayıcısı TTNET, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecek.



TTNET'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl fatura ve zarf kağıdı için "yüzbinlerce" ağacın yok olması karşısında çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı hedefleyen TTNET, gelecek yıldan itibaren e-fatura dönemini başlatacak.



E-fatura uygulamasıyla, TTNET abonelerinin son dönem faturaları ile önceki beş aya ait faturaları, "www.ttnet.com.tr" adresinde kendilerine özel hazırlanmış e-fatura posta kutularına gönderilecek.



Aboneler ayrıca faturalarının kişisel e-posta adreslerine yönlendirilmesini ya da SMS ile bilgilendirilmeyi tercih edebilecek.



TTNET ana sayfasındaki (www.ttnet.com.tr) E-FATURA linkine tıkladıktan sonra abonelik bilgilerini giren kullanıcılar, son dönem faturalarının yanı sıra geçmiş 5 aylık faturalarını da alabilecekler. Ardından, posta kutularını ilk ziyaret ettiklerinde fatura ayarları bölümüne girerek kendilerine özel uyarı sistemini de aktif hale getirebilecek; bu ayarlar sayesinde faturalarının E-Fatura posta kutularına ulaştığını e-posta ve/veya SMS ile öğrenebilecekler."



Açıklamada, e-fatura dönemine geçişle birlikte TTNET'in bir yılda 780 ton kağıt tasarruf edeceği ve 13 bin ağacı kesilmekten kurtaracağı belirtildi.



TTNET abonelerinden, basılı fatura almak isteyenler ise 444 0 375;i arayarak ya da www.ttnet.com.tr'deki fatura ayarları bölümünden seçimlerini yaparak basılı fatura almaya devam edebilecek.

