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Ekonomi

TTNET "İŞYERİM" PAKETLERİ 600 BİN ABONEYE ULAŞTI İSTANBUL (A.A) 

21 Ekim 2010 14:56

-TTNET "İŞYERİM" PAKETLERİ 600 BİN ABONEYE ULAŞTI İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - TTNET İşyerim Paketleri'nin 600 bin aboneye ulaştığı bildirildi. Konuya ilişkin yazılı açıklamada, TTNET'in şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayan İşyerim Paketlerinin işletmelere tasarruf ve verimlilik sağladığı belirtildi.  İşletmelere kapsamlı ürün ve çözümler sunan İşyerim Paketlerinin, büyük bir ilgi görerek 600 bin aboneye ulaştığı kaydedildi. TTNET Müşteri Kazanımı ve Bağlılığı Direktörü Taylan Korkmazer, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde, işletmelerin, Türkiye'nin bilişim toplumu olma yolunda önemli bir rol üstlendiğini ve yeniliklere adapte olmalarıyla topluma örnek teşkil ettiklerini dile getirerek, ''Kurulduğumuz günden bu yana işletmelere yönelik çalışmalarımızda; onlara özel tarife ve içerikler geliştirmeye önem veriyoruz. İşyerim paketlerimizin 600 bin aboneye ulaşması, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerini ne kadar doğru tanımladığımızın ve bunlara uygun çözümler geliştirdiğimizin bir göstergesi. TTNET İşyerim paketleri işletmelere, verimlilik sağlayacak ve satışlarını artırmalarına yardımcı olacak çözümler içeriyor'' ifadesini kullandı.

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