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Ekonomi

TTK’ya 3 bin işçi alınacak

Bu yıl 903 işçi emekli olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) Bakanlar Kurulu kararıyla 3 bin işçi alınacak

03 Eylül 2008 03:00

TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre,  kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk’taki iş yerlerinden 2008’in ağustos ayı sonu itibariyle yer üstünden 193, yer altından 710 olmak üzere 903 işçi emekliye ayrıldı.

 

“İşçi alımları artırılmalı”

 

Kurumda şu anda yer üstünde 2 bin 221, yer altında 7 bin 334 olmak üzere 9 bin 555 işçi, kadrolu ve sözleşmeli bin 935 memurun çalıştığını anlatan yetkililer, ‘’Kurumdan her geçen gün emeklilik hızla artmasına rağmen istihdam halen yapılmamakta. emekli maden işçisi sayısı kadar işçi alımının hayata geçirilmesi şart” diye konuştu.

 

Karar Bakanlar Kurulu’ndan çıktı

 

TTK Genel Müdürü Rıfat Dağdelen de yaptığı açıklamada, TTK’de kömür kazım alanlarının oluşturulmasına yönelik hazırlıklar doğrultusunda hükümetten talep edilen 1500 artı 1500 olmak üzere toplam üç bin üretim işçisinin istihdam edilmesi için dün Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından da kısa sürede işçi alımının gerçekleştirileceğini kaydetti.

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