TTK'nın özelleştirileceği iddiasına CHP'den tepki

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Zonguldak, Bartın ve Amasya Milletvekilleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü önünde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basın açıklaması yaparak, TTK\'nın özelleştirilmesinin önünü açan tasarıya tepki gösterdi.

Basın açıklamasına CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Şerafettin Turpçu, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve sivil toplu kuruluşları üyeleri katıldı. Turpçu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, \'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nda yer alan, \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' maddesi ile kurumun özelleştirilmesinin önünün açıldığını söyledi. Turpçu, yasa tasarının geri çekilmesi için Meclis\'te mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Ünal Demirtaş ise, \"Kurumda 14 bin 500 norm kadro var ve 7 bine yakın işçi açığı var. Bütün taleplere rağmen işçi almadılar. İşçi almayarak üretimi ve istihdamı düşürerek kapatmak istiyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Kurum kağıt üzerinde kalsa da fiilen kapatılacaktır. Zonguldak bu yasa tasarısına sert tepki gösterdi ve biz bu tepkinin arkasını da getireceğiz. TTK ne zaman küçüldüyse Zonguldak küçülmüştür. 2001 yılında 18 bin olan işçi sayısı 7 bin 600 sayılarına düştü. TTK’nın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Zonguldaklı vatandaşlarımıza zarar ettiğini ileri sürerek alternatif sunduklarını söylüyorlar. Zonguldaklı bu oyuna gelmesin. Zonguldak’ın ekonomik alternatifi Filyos Projesi’dir. O da daha yeni başladı ve tamamlanması uzun zaman alacaktır. Kurum özelleştirilirse Zonguldak diye bir kent kalmaz\" dedi.

Bartın Milletvekili Yalçınkaya da TTK’nın özelleştirilmesine karşı olduklarını söyleyerek, \"Siyasi iktidar kendisi için yük olarak kabul ettiği TTK’nın geleceğini bu torba kanuna koydu. TTK’ya ve TKİ’ye ait madenlerin ruhsatlarını bölerek 3’üncü şahıslara vermek istiyorlar. Utangaç oldukları için bunu söyleyemiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.

Amasya Milletvekili Tuncer ise, iktidarın TTK\'yı parçalayarak özelleştirmek istidiğini savunarak, \"Özelleştirmenin en büyük zararını madenlerde çalışan madenciler ve aileler görecek. Kamu işçisinden özel işçi statüsüne geçecekler. İşçi haklarını da en az seviyede alacaklar. Önce \'İhale ile alın\' diyecekler, daha sonra alan firmaya satın alma hakkı da verecekler. Bir Amasyalı olarak madenlere yabancı değilim. Biz Amasya’da termik santral kurdurmamak için mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sizinle birlikte bu mücadeleyi de vereceğimize emin olun\" dedi.

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