TTK'nın eğitim ocağı Maden Müzesi olacak



ZONGULDAK İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait eğitim ocağını turizme kazandırmak amacıyla yaptırmaya karar verdiği Maden Müzesi'nde, 1840’dan bu yana kömür üretiminde kullanılan aletler sergilenecek.



TTK’nın 1965'ten bu yana yeni işe başlayacak maden işçilerine hizmet içi eğitim verdiği Baştarla Mahallesi'nde bulunan 800 metre uzunluğundaki eğitim ocağı, 1997’den itibaren turistik gezilere de açıldı. Kente gelen yerli ve yabancı grupların, yer altındaki çalışma koşullarını görmek ve kömür üretimi hakkında bilgi almak amacıyla ziyaret ettiği eğitim ocağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı proje ile Maden Müzesi’ne dönüştürülüyor.



Zonguldak Valisi Erdal Ata, 1840'tan itibaren kömür üretiminde kullanılan her türlü alet ve cihazın sergileneceği müzenin 2 yılda tamamlanmasının planlandığını söyledi. 4 milyon TL'ye mal olması planlanan projenin finansmanının İl Özel İdare ile Bakanlık tarafından yarı yarıya karşılanacağını kaydeden Vali Ata, şöyle konuştu:



“Müzenin yapımıyla ilgili Bakanlık ile protokol imzalandı. Bakanlık, proje için ilk olarak 1 milyon 400 bin TL ödeneği İl Özel İdaresi’ne gönderdi. İhale onayını verdik. Yakın tarihte ihaleye çıkacak. Hedefimiz 3 yılda bu müzeyi bitirmek. Ama ödenek konusunda sıkıntı yaşamazsak tahmin ediyorum 2 yılda bitirme imkanımız olacak. Burada bir maden müzesinde olması gereken neler varsa olacak. Zonguldak'ta 1840'lı yıllardan itibaren kömür üretimi başlamış. O tarihten bugüne kadar temin edebildiğimiz, madencilikte kullanılan baret, kazma, kürek ne varsa orada sergileyeceğiz. Bulamadığımız alet- ekipmanların da fotoğrafları sergilenecek. Ayrıca müzenin etrafında toplantı salonları, kafeterya, oturma alanları da olacak. Orası Zonguldak için önemli bir turizm alanı olacak.”



