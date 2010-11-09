-TTK'NIN BAYRAM TEDBİRLERİ ZONGULDAK (A.A) - 09.11.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocaklarında, Kurban Bayramı'nda üretim yapılmayacağı bildirildi. TTK Genel Müdürü Burhan İnan'ın yayımladığı genelgede, kuruma bağlı Karadon, Amasra, Armutçuk, Kozlu ve Üzülmez Müessese müdürlüklerinde bayram tatili öncesinde, tatil sırasında ve sonrasında alınacak önlemler sıralandı. Tatil öncesinde ana havalandırma yolları ile tali havalandırma noktalarında gerekli bakım ve onarımların yapılacağı anlatılan genelgede, şunlar kaydedildi: ''Tahkimatsız yer bırakılmayacak, bozuk arınlara kapak tutulacak. Tali havalandırma vantilatörleri yetkili amirin bilgisi dışında kapatılmayacaktır. Gaz birikme ihtimali yerler sürekli havalandırılacak veya insan girmeyecek şekilde kapatılacaktır. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yeterli malzeme ve boş araba hazır bulundurulacaktır. Tatil süresinde ocaklarda program ve işin gereği kendilerine görev verilenler çalışacaktır. Periyodik kontroller sürdürülecek. Kaynak yapılması gerektiği hallerde ilgili talimata uyulacak. Kuyu tamir bakımı gibi yüksek yerlerde çalışmalarda mutlaka emniyet kemeri kullanılacak. Çalışmalar, ilgili amir ve nezaretçi gözetiminde yerine getirilecek. Periyodik kontrol sürdürülecek, aksaklıklar yetkili amirlere bildirilecektir.'' -TATİLİN ARDINDAN TEDBİRLER- Genelgede, tatilin ardından işçilerin maden ocağına girmeden önce malzemelerini kontrol edecekleri belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: ''Kıyafeti uygun olmayanlar ile üzerinde madene sokulması yasak şeyler bulunduranlar ocağa alınmayacak. İşçiler tertip öncesi iş güvenliği kuralları konusunda mühendis ve nezaretçiler tarafından uyarılacak. Nezaretçi ve mühendisler metan detektörü ve gaz maskeleriyle ocağa girecekler, gaz kontrolü yapacaklar. Ocakların çalışmaya uygunluğu tespit edilmeden işçi tertibi yapılmayacak. Gaz birikme ihtimali bulunan yerlere de girilmeyecektir. Grizu birikintileri, tali havalandırma pervaneleri temizlenirken dönüş havası içinde metan oranı yüzde 1'i geçmeyecek şekilde havalandırma yapılacak. Ocaklarda elektrikle ilgili cihazlar gerekli kontrollerden geçirilmeden kullanılmayacaktır. Alevsızdırmaz cihazların özelliklerini taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.''