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TTK'dan Yeni Akit'e Abdülhamit yanıtı

Yeni Akit, TTK'nın "2. Abdülhamid'e 'diktatör' denildiğini" iddia etmişti

21 Şubat 2018 18:23

Türk Tarih Kurumu, Yeni Akit'in kendilerine yönelttiği, "2. Abdülhamid’e ‘diktatör’ denildi" iddiasına yanıt verdi. Yapılan açıklamada 2. Abdülhamid döneminin de aydınlatılması için uğraşıldığı belirtildi.

Yeni Akit gazetesi, geçtiğimiz günlerde  Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) 2. Abdülhamid’e hakaret ettiğini iddia etti. Akit’te Muhammed Uzun imzalı haberde, TTK’nın “Osmanlı Tarihi” isimli eserinde 2. Abdülhamid’e ‘diktatör’ denildiği ifade edildi. Türk Tarih Kurumu, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak yanıt verdi. TTK tarafından yapılan açıklamada, “Türk ve Türkiye tarihini çağdaş sosyal bilim anlayışıyla araştırmak ve yaymak; bu alandaki araştırmaları desteklemek ve toplumdaki tarih bilincini geliştirmek” görevinin üstlenildiği ifade edilirken, aynı şekilde 2. Abdülhamid döneminin de aydınlatılması için uğraşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2. Abdülhamid döneminin “istibdat dönemi” olmadığı belirtilirken, “Kurumumuzun Sultan 2. Abdülhamid Han dönemi’ni bir ‘istibdat dönemi’ olarak tanımlamadığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan, ‘Vefatının 100. yıldönümünde Sultan 2. Abdülhamid Han’ isimli belgesel filmde de görülecektir” ifadesine yer verildi. 

TTK Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

 

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