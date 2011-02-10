-TTK'DAN ELBİSTAN'A 10 KİŞİLİK KURTARMA EKİBİ ZONGULDAK (A.A) - 10.02.2011 - Kahramanmaraş'ta, Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada yaşanan göçükle ilgili kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 10 kişilik kurtarma ekibinin helikopterle kente gönderileceği bildirildi. TTK Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gönderilmek için ekibin hazırlandığını söyledi. Şu anda 10 kişilik ekibin ekipmanlarıyla hazır beklediğini anlatan Özçelik, ''Hareket konusunda henüz emir gelmedi, bekliyoruz. Muhtemelen helikopterle ekibimiz Kahramanmaraş'a hareket edecek. Ankara'daki ilgili birimler organizasyonu sağlıyor. Haber bekliyoruz'' dedi. Zonguldak'taki ocaklarda göçük, grizu ve kömür patlaması, karbonmonoksit zehirlenmeleri, metan gazı ve karbondioksit boğulmaları gibi çok sayıda kazalara müdahale eden ekipler; göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma konularında tecrübeli uzman personellerden oluşuyor. Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür üretilen sahada iş makinesi çalışırken meydana gelen göçükte 2 işçinin hafif yaralandığı, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.