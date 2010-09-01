-TTK'DAN 8 AYDA 411 İŞÇİ EMEKLİ OLDU ZONGULDAK (A.A) - 01.09.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) bu yılın 8 ayında 411 işçi emekli oldu. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk'taki iş yerlerinden Ocak-Ağustos döneminde yer altından 289, yer üstünden 122 olmak üzere 411 işçi emekliye ayrıldı. Yer üstünde 2 bin 118, yer altında 9 bin 412 olmak üzere 11 bin 530 işçinin çalıştığı TTK'da, kadrolu 217, sözleşmeli 1599 memurun görev yaptığını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: ''Havzadaki 1 milyar 300 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen taş kömürünün ekonomiye kazandırılması için maden ocaklarında üretime yönelik işçi açığının giderilmesi şart. Çünkü, kurumdan her geçen gün emekli işçi sayısı artmaktadır. Bölgenin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayan kömürün yer altından çıkarılması için işçi sağlığı ve güvenliği yönünden yatırımlar aralıksız sürdürülmekte. Riskli iş kollarından madencilik dünyanın en ağır meslekleri arasındadır.''