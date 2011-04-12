-TTK: YAKIMLIK KÖMÜRE ZAM YOK ZONGULDAK (A.A) - 12.04.2011 - TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Avustralya'daki selde maden ocaklarına su basmasının kömür fiyatını arttırdığını belirterek, yakımlık kömüre zam düşünmediklerini, kömür satışında pazar sıkıntılarının olmadığını ifade etti. Alınan bilgiye göre, Avustralya'da bu yılın ocak ayında yaşanan sel felaketinde ülkenin en büyük kömür üreticisi Queensland eyaletinde yıllık 90 milyon ton üretim yapan madenlerin su basması, kömür fiyatlarını yükseltti. Uluslararası piyasaları takip ederek fiyat politikası geliştiren Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) da yılın başında 1 tonunu 125-130 dolardan sattığı taş kömürünün fiyatı 190 dolar oldu. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın koklaşabilir kömür ticaretinin merkezlerinden birisi olduğunu, ülkede yaşanan sel felaketi sırasında maden ocaklarını su bastığını söyledi. Selin Avustralya'daki kömür üretimini olumsuz etkilemesinin dünyada koklaşabilir metalürjik karakterli kömür fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtığına dikkati çeken İnan, şöyle konuştu: ''TTK olarak dünyada oluşan fiyatları yakından takip ediyoruz. Bu yılın başında 125-130 dolarlar da seyreden satış fiyatımız şu anda 190 dolara yükseldi. Selden dolayı artan taş kömürü fiyatının yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Ham madde ihtiyacı başlı başına büyük problem. Çin'in piyasadan talep ettiği kömür miktarı sürekli artıyor. Ürettiği kömür miktarı neredeyse 3 milyar tonlara yaklaştı. Hindistan'da benzer şekilde taleplerde bulunuyor. Bizim ülkemizde de demir-çelik fabrikalarımızda kullanılan olmazsa olmaz metalürjik özellikte taş kömürü sadece bu yörede var. Kömür satış fiyatlarını takip ediyoruz, artan trendin devam edeceği söyleniyor.'' -YAKIMLIK KÖMÜRE ZAM YOK- İnan, yakımlık kömüre zam düşünmediklerini, kömür satışında pazar sıkıntılarının olmadığını ifade ederek, şöyle dedi: ''Bizim en büyük pazarımız Çatalağzı Termik Santralı'dır. Ürettiğimiz yaklaşık 1 milyon 700 bin ton kömürün 1 milyon 100 bin tonunu santrala satıyoruz. 450-500 bin ton arasında metalürjik karakterli kömür üretiyoruz, bunları öncelikle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına satıyoruz. ÇAYKUR ise bizim parça kömür konusunda iyi müşterimiz arasındadır. Ülkemizin ihtiyacı 20 milyon ton civarındadır. Bunun yüzde 8-9'unu ancak temin edebiliyoruz. Yeterli değil, kalanı döviz ödenerek yurt dışından alınıyor.'' -İŞÇİ ALIMI VE YATIRIM- İşçi alımı konusunda müracaatlarının bulunduğunu, ihtiyaç duyulan sanatlara 1400 işçi talep ettiklerini işaret eden İnan, ''Bunlar üretime destek veren sanatlarda istihdam edeceğimiz işçilerimiz olacak. Hazine çalışma yapıyor. Bazı sanatlarda işçiler çok azaldığı için yer altı ve üstünde resen emekliliği durdurduk'' dedi. İnan, geçen yıl öngörülen 47 milyon liralık yatırımın 44 milyon lirasının gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlaması yatırımlarımızı olumsuz etkiledi. Yine de yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşme oldu. 2011 yatırım miktarımız 55 milyon lira olarak belirlendi. TTK'ya 2004'ten itibaren çok önemli yatırımlar yapılıyor. 1990 ile 2004 arasında ton başına yatırım miktarı 3,5-4 dolardı, bugün 12-13 dolarlar seviyesine çıktı. Yatırım taleplerimiz karşılanıyor.''