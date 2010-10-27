-TTK MADEN OCAĞINDA KÖMÜR KAYDI: 3 YARALI ZONGULDAK (A.A) - 27.20.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında kömürün kayması sonucu üç işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeni Kuyu'da eksi 430 metrede üretim yapan işçiler Erkan Günen (33), Muhammet Bayrak (38) ve Hamza Çalık'ın (40) üzerine kömür yığını kaydı. Arkadaşları tarafından dışarıya çıkarılan ve ilk müdahaleleri 112 Acil Servis ambulansında yapılan işçiler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre müşahede altında tutulan işçiler, daha sonra taburcu edildi.