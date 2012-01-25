-TTK maden ocağında göçük ZONGULDAK (A.A) - 25.01.2012 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) 2009'da 35 bin 291 kişinin katıldığı zorlu mülakatı kazanarak kurayla işe girebilen madenci, göçükte hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 425 kodunda tavan kısmından kömür ve toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan üretim işçisi Sefer Çetin (32), ağır yaralı olarak mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekiplerince yığınların altından çıkarıldı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bu arada, göçük sırasında Çetin ile çalışan iki madencinin son anda kaçarak kurtulduğu öğrenildi. -Zorlu sınavlardan geçmişti- TTK Genel Müdürlüğünce, müessese müdürlüklerinden Karadon, Amasra, Üzülmez, Kozlu ve Armutçuk'ta istihdam edilmek üzere açılan 3 bin işçi kadrosu için 2008'in Ekim ve Kasım aylarında 35 bin 291 aday sınava katılmıştı. Sınavda uzunluğu 4 metreyi aşan maden direği taşıyan, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilen ve avuç içlerinden de işe yatkınlıkları belirlenmeye çalışılan adaylardan 20 bin 814'ü noter huzurunda çekilen kuraya katılmaya hak kazanmıştı. Kura sonucu 3 bin asil ve 3 bin yedek madenci belirlenmiş, işçiler sağlık kontrollerinin ardından 1 Ocak 2009'da işbaşı yapmıştı. Çetin'in de kura sonucu madende işbaşı yapanların arasında yer aldığı öğrenildi.