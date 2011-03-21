-TTK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A) - 21.03.2011 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) 2009'da 35 bin 291 kişinin katıldığı zorlu mülakatı kazanarak kurayla işe girebilen madenci, göçükte hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağının eksi 260 kodunda tavan kısmından toprak kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan Deniz Akdeniz (27) yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Akdeniz, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. -ZORLU SINAVLARDAN GEÇMİŞTİ- TTK Genel Müdürlüğünce, müessese müdürlüklerinden Karadon, Amasra, Üzülmez, Kozlu ve Armutçuk'ta istihdam edilmek üzere açılan 3 bin işçi kadrosu için 2008'in Ekim ve Kasım aylarında 35 bin 291 aday mülakata katılmıştı. Mülakatta uzunluğu 4 metreyi aşan maden direği taşıyan, kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilen ve avuç içlerinden de işe yatkınlıkları belirlenmeye çalışılan adaylardan 20 bin 814'ü noter huzurunda çekilen kuraya hak kazanmıştı. Kura sonucu 3 bin asil ve 3 bin yedek madenci belirlenmiş, işçiler sağlık kontrollerinin ardından 1 Ocak 2009'da işbaşı yapmıştı. Akdeniz da kura sonucu madende iş başı yapanların arasında yer alıyordu.