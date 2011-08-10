-TTK İŞÇİLERİNE YARIM MAAŞ İKRAMİYE ZONGULDAK (A.A) - 10.08.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan işçilere, ağustos ayı sonunda yaklaşık 8 milyon lira ikramiye ödenecek. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuruma bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk Müessese müdürlüklerinde yer altında 9 bin 117 ve yer üstünde bin 928 çalışan olmak üzere 11 bin 45 işçiye, 6772 sayılı yasa gereği kamuda çalışanlara dağıtılan yarım maaş tutarındaki ikramiyeleri ilgili banka hesaplarına yatırılacak. Maden ocağında çalışanlar yaklaşık bin 400'er, yer üstünde çalışanlar ise 800'er lira ikramiye alacaklar.