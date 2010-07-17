-TTK GENEL MÜDÜRÜNDEN "YAZI" AÇIKLAMASI ZONGULDAK (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, 17 Mayısta meydana gelen ve 28 işçinin öldüğü TTK Karadon Müessese Müdürlüğü ocağının duvarında yer alan yazıları, patlamaya maruz kalan işçilerin yazmadığını açıkladı. İnan, yaptığı açıklamada, ocağı patlamanın ardından ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediğini söyledi. Bugün gazetelerde yer alan ocak duvarındaki 'Sen kurtar, Allah'ım sen koru' ve diğer yazıların şehit madenciler tarafından yazılmadığına işaret eden İnan, şunları kaydetti: ''Söz konusu yazıların yer aldığı alan, kuyunun 3-4 metre uzağındadır. O yazılar, patlamaya maruz kalan şehit madenciler tarafından yazılmamıştır. Çünkü, patlama esnasında oradaki işçilerin yazı yazmaya fırsat bulmaları mümkün değildir. Patlamanın ardından ocağa inerek kurtarma ve göçük açma çalışmalarına katılan madencilerimiz tarafından yazılan yazılardır.''