T24 LogoT24 Logo
Gündem

TTK GENEL MÜDÜRÜNDEN "YAZI" AÇIKLAMASI ZONGULDAK (A.A)

17 Temmuz 2010 17:52

-TTK GENEL MÜDÜRÜNDEN "YAZI" AÇIKLAMASI ZONGULDAK (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, 17 Mayısta meydana gelen ve 28 işçinin öldüğü TTK Karadon Müessese Müdürlüğü ocağının duvarında yer alan yazıları, patlamaya maruz kalan işçilerin yazmadığını açıkladı.  İnan, yaptığı açıklamada, ocağı patlamanın ardından ilk kez Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediğini söyledi. Bugün gazetelerde yer alan ocak duvarındaki 'Sen kurtar, Allah'ım sen koru' ve diğer yazıların şehit madenciler tarafından yazılmadığına işaret eden İnan, şunları kaydetti: ''Söz konusu yazıların yer aldığı alan, kuyunun 3-4 metre uzağındadır. O yazılar, patlamaya maruz kalan şehit madenciler tarafından yazılmamıştır. Çünkü, patlama esnasında oradaki işçilerin yazı yazmaya fırsat bulmaları mümkün değildir. Patlamanın ardından ocağa inerek kurtarma ve göçük açma çalışmalarına katılan madencilerimiz tarafından yazılan yazılardır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24