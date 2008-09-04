TTK 3 bin işçi alacak

Bakanlar Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yönetim Kurulu'nu, 3 bin üretim işçisi istihdamı için yetkilendirdi.



Bakanlar Kurulu’nun, “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı"nda değişiklik yapılması ve TTK yönetiminin işçi alımına yetkilendirilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, TTK’da son yıllarda ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesini sağlamak amacıyla toplam 3 bin gruplu pano ayak üretim işçisi istihdamı konusunda Kurum Yönetim Kurulu yetkilendirildi. Söz konusu işçilerde işe giriş tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olma koşulu aranacak.