-TTK 20 YILDA 44 MİLYON TON KÖMÜR SATTI ZONGULDAK (A.A) - 11.10.2010 - - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 1990-2010 yıllarında 44 milyon 261 bin 851 ton kömür satıldı. TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk maden ocaklarında üretilen taş kömürü, Çatalağzı Termik Santralının (ÇATES) yanı sıra demir-çelik fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara satılıyor. Söz konusu yıllarda en fazla satış 2 milyon 292 bin 757 tonla 1995'te, en az satış da 1 milyon 425 bin 59 tonla 2006'da gerçekleştirdi. Yılın 9 ayında 1 milyon 357 bin 520 ton kömür satan kurum, KDV hariç 202 milyon 189 bin 125 lira gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine oranla TTK satış gelirini 5 milyon 528 bin 319 lira, satış miktarını da 51 bin 947 ton arttırdı. TTK 1990-2010'un 9 ayı itibariyle Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) 3 milyon 116 bin 851 ton, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) 7 milyon 103 bin 179 ton, ÇATES'e 24 milyon 946 bin 274 ton satış yaptı. Gıda ve ulaştırma ile diğer sektörlerinin yanı sıra vatandaşlara da kömür satan kurumun en iyi müşterisi ÇATES oldu. -ERDEMİR'E DE SATILAN KÖMÜR ARTTI- 1990'da ERDEMİR'e sattığı 478 bin 707 ton kömür miktarı, 2009'da 1000 tona kadar gerileyen kurum, yılın 9 ayında fabrikaya 46 bin 658 ton kömür satarak 9 milyon 63 bin 826 lira kazanç elde etti. Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 305 bin 573 ton satışa karşılık 196 milyon 660 bin 806 lira gelir sağlayan TTK, bu yılın aynı döneminde satış oranını 1 milyon 357 bin 520 tona, kazancını da 202 milyon 189 bin 125 liraya yükseltti. TTK yetkilileri, havzada 1 milyar 300 milyon ton civarında olduğu tahmin edilen taş kömürünün ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. Ocak-eylül döneminde yer altından 315, yer üstünden 129 olmak üzere 444 işçinin emekliye ayrıldığını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: ''Yer üstünde 2 bin 132, yer altında 9 bin 360 olmak üzere 11 bin 492 işçinin çalıştığı TTK'da, kadrolu 217 ve sözleşmeli 1588 memur görev yapıyor. Kömür satışında pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Hedefimiz, üretimimizi artırmayı amaçlayarak ülke sanayisinin ihtiyacına katkı sağlamak. Taş kömürü, stratejik öneme sahip madendir ve demir-çeliğin vazgeçilmez unsurudur. Kömür sürekli önemi artan, dünya enerji talebini uzun yıllar karşılayabilecek önemli yer altı kaynağıdır.''