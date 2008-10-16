T.Telekom Trabzon'un sponsoru



Türk Telekom, 2009-2010 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca Trabzonspor'un ana sponsorluğunu üstlenecek.



Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'de sporun evrensel değerlerinin gelişmesine ve dünya standartlarında sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk sporunu destekleyen Türk Telekom'un, grup şirketleri ile birlikte sürdürdüğü sponsorlukları yeniden yapılandırmaya devam ettiği belirtildi. Bu anlaşmaların, Türk Telekom grubunun, takım sponsorluklarını Türk Telekom ve Avea olarak devam ettirme stratejisinin bir parçasını oluşturduğu bildirildi.



Türk Telekom, bu stratejinin ilk adımını Galatasaray ana sponsorluğu ile atmıştı. Şimdi de ikinci adımı Trabzonspor ana sponsorluğuyla gerçekleştiriyor. Bu anlaşma ile Türk Telekom, 2009-2010 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Trabzonspor'un ana sponsoru olacak. Türk Telekom ve Trabzonspor arasındaki sponsorluk anlaşması 5 yıl boyunca devam edecek.



Türk sporunun ve sporcusunun yanında yer alan Türk Telekom grubu, şu anda Türkiye'nin 4 büyük futbol takımı olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u Avea ile destekliyor. Grup şirketlerinden TTNET ise Milli Takımın sponsorluğunu üstleniyor.



Ayrıca Türkiye'de ulusal ve uluslararası pek çok spor aktivitesini destekleyen Türk Telekom grup şirketleri, futbol milli takımları, A Milli Voleybol Erkek Takımı, A Milli Voleybol Erkek ve Bayan Genç Takımı, A Milli Voleybol Erkek ve Bayan Yıldız Takımları'nın sponsorluğunu da üstlenmiş durumda. Türkiye'nin önde gelen basketbol ve voleybol takımlarına sahip olan Türk Telekom, hem bu alanlarda, hem de diğer spor dallarında genç sporcuların yetişmesi amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.









