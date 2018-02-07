T24 LogoT24 Logo
Gündem

'TTB'nin yanındayız' afişini indirmeyen SES yöneticisi gözaltına alındı

Afişi indirmediği için gözaltına alınan iş yeri temsilcisi Edge Gürkan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

07 Şubat 2018 22:19

İzmir'deki  Çiğli Bölge Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Edge Gürkan, sendika panosunda asılan 'TTB’nin yanındayız' afişi nedeniyle gözaltına alındı. Gürkan'ın evinde arama yapıldı.

Çiğli Bölge Hastanesi yöneticileri, TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonun ardından yayınladıkları 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur”  başlıklı bildiri nedeniyle gözaltı alınan TTB Merkez Konseyi üyeleriyle dayanışmak için iş yeri panosuna asılan ‘TTB’nin yanındayız’ afişlerinin kaldırılmasını istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sağlık Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Edge Gürkan’ın afişlerin indirilmesine karşı çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından polis çağrıldı. Gürkan’ın odasında ve masasında arama yapan polis daha sonra Gürkan’ı gözaltına alarak Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Gürkan’ın avukatı Hasan Hüseyin Evin, polisin elinde arama belgesi olmadan arama yaptığını, savcının “sözlü talimat verdim, arama iznini göndereceğim” dediğini ifade etti. Evin, yapılan arama ile ilgili tutanağı henüz görmediklerini söyledi

ETİKETLER

Çiğli Bölge HastanesiTTBafişİzmirpanogözaltıEdge Gürkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24