'TTB'nin yanındayız' afişini indirmeyen SES yöneticisi gözaltına alındı

İzmir'deki Çiğli Bölge Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Edge Gürkan, sendika panosunda asılan 'TTB’nin yanındayız' afişi nedeniyle gözaltına alındı. Gürkan'ın evinde arama yapıldı.

Çiğli Bölge Hastanesi yöneticileri, TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonun ardından yayınladıkları 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle gözaltı alınan TTB Merkez Konseyi üyeleriyle dayanışmak için iş yeri panosuna asılan ‘TTB’nin yanındayız’ afişlerinin kaldırılmasını istedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sağlık Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Edge Gürkan’ın afişlerin indirilmesine karşı çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından polis çağrıldı. Gürkan’ın odasında ve masasında arama yapan polis daha sonra Gürkan’ı gözaltına alarak Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Gürkan’ın avukatı Hasan Hüseyin Evin, polisin elinde arama belgesi olmadan arama yaptığını, savcının “sözlü talimat verdim, arama iznini göndereceğim” dediğini ifade etti. Evin, yapılan arama ile ilgili tutanağı henüz görmediklerini söyledi