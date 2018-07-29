TTB'den Yusuf Topal açıklaması: Meslektaşımız yasal işlemleri uyguladı, polis şiddetini kınıyoruz

T24

Türk Tabipler Birliği, 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın Giresun'da 24 Temmuz'da evde bakım hizmeti gören eşinin ilaçlarını yazmayı reddeden doktorla tartışmasının ardından gelen polisler tarafından ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınırken kalp krizi geçirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına karşı olduğumuz gibi, polisin güvenliği sağlama adı altında ciddi sağlık sorunlarına neden olan ve işkence olarak kabul edilen ters kelepçe ve biber gazı uygulamasına da karşıyız" ifadelerine yer verildi.

Meslektaşlarının yasal işlemleri uyguladığını belirteren TTB, "Sağlık sisteminden kaynaklı sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının gösterilmesi son derece tehlikeli, yanlış ve haksız bir yaklaşımdır" dedi.

Ne olmuştu?

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yürüme güçlüğü çeken Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşi Yusuf Topal ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.



İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek araca bindirdikleri Yusuf Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Topal'ın zor kullanılarak gözaltına alındığı olayla ilgili ortaya çıkan görüntüler üzerine 2 polis memuru açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Topal'ın hasta bulunmaksızın ilaç yazılması talebini kabul etmeyen doktor hakkında da soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi doktoru Ö.Y. hakkında soruşturma başlattı.