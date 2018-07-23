TTB'den emekli hekimlere zam talebi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “Hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır” talebini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletti.

Torba Yasa Teklifinde yer alan, “Hekimlere yapılacak maaş zammı ve fiili hizmet süresi zammı” düzenlemelerini eleştiren TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Teklif eksik ve yetersizdir. Teklifte maaş zammından sadece Emekli Sandığı’na tabi olanların yararlanması önerilmektedir. Bu durumda Bağ-Kur ve SSK emeklisi hekimler bu artıştan yararlanamayacaktır. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır” dedi.

TTB genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Adıyaman, maaş zammı ve fiili hizmet süresi zammı ile ilgili taleplerini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ilettiklerini belirtti. Adıyaman, taleplerini şöyle sıraladı:

>> SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.

>> Çalışan ya da çalışmayan bütün emekli hekimler yapılan zamdan yararlanabilmelidir.

>> Kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden maaş zammında herhangi bir kesinti yapılmamalıdır.

>> Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı ve sadece bundan sonraki çalışmalara değil, geçmişe dönük olarak da uygulanmalıdır.

>> Emekli maaşlarına yapılacak zam kanun yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girmelidir.

Fiili hizmet zammı yetersiz

Emekli olup da çalışmak zorunda kalan hekimlerin maaş zammından faydalanamamasını da eleştiren Adıyaman, “Bir yandan ülkemizde hekim sayısının yetersizliğini öne sürmek ve buna dayanarak mecburi hizmet uygulamasını sürdürmek, diğer yandan emekli hekimlerimizin maaş zammından yararlanabilmek için hizmetten çekilmelerini teşvik etmek, açık bir çelişkidir” diye konuştu.

Kısmi iyileştirmenin beş ay sonra uygulamaya girecek olmasını da doğru bulmadıklarını belirten Adıyaman, kendi parasıyla prim ödeyip döner sermayesinin bir kısmını emekliliğine saydıran hekimlere maaş zammının, ilave ödeme düşülerek ödenecek olmasını da eleştirdi. Adıyaman, yıpratıcı çalışma ortamı ve taşıdığı riskler bakımından sağlık hizmetleri ile kıyaslanamayacak pek çok meslek için 90 günlük fiili hizmet zammı verildiğini anımsatan Adıyaman, hekimler için bu sürenin 60 gün olmasını da eleştirdi.