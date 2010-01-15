TTB'den doktorlara iş bırakma çağrısı

T24- Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, TBMM Genel Kurulunda sekiz maddesi kabul edilen Tam Gün Yasa Tasarısının görüşülmesine devam edilecek 19 Ocak Salı günü hekimlere iş bırakma çağrısında bulundu.



Daha önceki eylemlerde de acil servis dışındaki birimlerde sağlık hizmeti verilmemişti.

İlişkili fotoğrafları göster



Ankara Tabip Odası Başkanı Gülriz Ersöz ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Üç yıllık bir geçmişe sahip tasarıya karşı özellikle TBMM'deki siyasi partiler nezdinde görüşmelerde bulunduklarını anlatan Bilaloğlu, tasarının halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini, hatta daha da kötüye götüreceğini savundu.

Bilaloğlu, "Yasa çıksa bile hekimler ve sağlık çalışanları, bunun arzu edilen sonuçları ortaya çıkarmayacağını göstermek zorundadır. Tasarı yasalaşır yasalaşmaz başka, ama salı günü hekimlerin işi gücü bırakması gereken bir gündür" çağrısında bulundu.

19 Ocak Salı günü sadece acillerde görev yapılabileceğini ve özellikli hastaların bakılabileceğini kaydeden Bilaloğlu, "Bu çağrı TTB'nin kesinleşmiş çağrısıdır. Diğer sağlık örgütleriyle de temas halindeyiz" dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Gülriz Ersöz de, Tam Gün Yasa tasarısını eleştirirken, ''Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha da geri plana itilecek, zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak sadece bakılan hasta sayısının artırılmasına çalışılacak'' ifadesini kullandı.

Yetkililerin tasarıyla ilgili kamuoyuna aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Ersöz, "Tasarının 7 gün 24 saat çalışmayı dayatan, hizmetin niteliğini daha fazla tehlikeye sokan, ülkenin kaynaklarını özel sigorta şirketlerine aktaran, radyoloji çalışanlarının sağlığı başta olmak üzere uzun çalışma süreleri sonucu bütün sağlık çalışanları ile birlikte halkın sağlığını tehdit eden bir düzenleme olduğunu" iddia etti.