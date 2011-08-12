-TTB'den Danıştaya "TUS" davası ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Kılavuzunda yer alan bazı düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştaya dava açtı TTB'den yapılan açıklamada, 2011 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Kılavuzunun ek tabloları incelendiğinde, TC vatandaşları ile KKTC vatandaşlarının başvuru yapabileceği uzmanlık eğitimi kadrosunun 2 bin 918 olduğu, buna karşılık 443 kadronun ise yabancı uyrukluların başvurabilmesi için ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada, ''Meslektaşlarımızın hakkı olan uzmanlık eğitimi kadrolarının fırsat eşitliği bir kenara bırakılarak, yönetmelik hükmü ihlal edilerek önemli ölçüde yabancı hekim başvurusuna tahsis edilmiş olması, birliğimiz ve meslektaşlarımız tarafından anlaşılamamaktadır'' görüşü belirtildi. TUS Sonbahar Dönemi Kılavuzu'nun ''...uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda ve bir uzmanlık alanına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı yüzde 2 oranında düşürülür...'' ibaresinin 1 Temmuz 2011 tarihinden öncesini de kapsar şekilde düzenlenmiş olmasından dolayı hukuki güvenlik ilkesini ağır biçimde ihlal ettiği ileri sürülerek, sınava başvurunun 17 Ağustos'ta sona ereceği hatırlatıldı. Kılavuzda yer alan 2 ve 3 numaralı tablolarda gösterilen Yabancı Uyruklu Kontenjanının sayısal olarak Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen yüzde 10'luk ek kontenjandan fazla olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu iki düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istemiyle Danıştaya dava açıldığı bildirildi.