TTB'den Bakan Şahin'e: Biber gazı öldürür

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in biber gazının “zararsız” olduğu yönündeki açıklamalarına yanıt verilerek, “Biber gazı silahtır, sağlığa zararlıdır, öldürür. Ciddi göz hastalıkları, astım ve akciğer ödemi, hipertansiyon ve kalp yetmezliği, beyin kanamasına neden olur” ifadeleri kullanıldı.

Milliyet'in haberine göre, TTB, Şahin’in, “biber gazlarının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanıldığını, laboratuvar testlerinden geçirildiğini ve insan sağlığı üzerinde kalıcı bir etki bırakmama koşulunu yerine getirildiğini” savunduğu anımsatıldı. Hatice İdin, İbrahim Sevindik, Musa Dağ, Mehmet Uytun, Hacı Zengin, Kazım Şeker, Metin Lokumcu’nun biber gazı nedeniyle öldükleri vurgulanan açıklamada, “Bilimsel literatür, TTB’nin incelemeleri ve kamuoyu tarafından da izlenen somut olaylara bakıldığında, biber gazı öldürür. Biber gazına maruz kalmak, kalp ve solunum sistemini etkileyerek öldüren bir dizi mekanizmayı tetikler. Biber gazı silahtır. Topluluklara fütursuz ve yoğun kullanımda, gazı içinde barındıran düzenek yaralanmasına bağlı olarak öldürmektedir. Biber gazları kimyasal silahlardır. Hiçbir durumda kullanılmaması gerekir.”



