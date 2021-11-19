TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp 'örgüt üyeliği' davasından beraat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp hakkında açık tanık Hicran Berna Ayverdi’nin ifadeleri üzerine “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın 4'üncü duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gökalp, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Dr. Şeyhmus Gökalp, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmıştı. Üç aylık tutukluluktan sonra 10 Şubat 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.