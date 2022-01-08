TTB'yi hedef alan Erdoğan'a CHP'den yanıt: 70 bin doktor üyesi birliğe 'sahtekar' diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde

TTB'yi hedef alarak 'yalancısınız' diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır, "70 bin doktor üyesi birliğe 'sahtekar' diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde" dedi.

Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, "Ne sahtekarsınız, ne yalancısınız. Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı?" dedi. CHP'den Erdoğan'a tepki gecikmedi.

"Sahtekarlar, cambazlar"

Karaman-Konya hızlı tren hattı açılışında konuşan Erdoğan, TTB'yi hedef aldı. "Yalansa yalan, dolansa dolan. Hepsi bunlarda" sözlerini kaydeden Erdoğan, "Bir de Tabipler Birliği var. Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor. Bunlar çıkmış böyle bir şey yok diyor. Ne sahtekarsınız, ne yalancısınız" diye konuştu. "Tabipler Birliği olarak bir eseriniz var mı?" diye soran Erdoğan, "Yapana da hep taş koydunuz. Biz şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. O rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Sizin o zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, cambazlar hastanelerde rehin alınan vatandaşların haklarını bir kez çıkıp savunmadı" ifadelerini kullandı.

"Yazıklar olsun!"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Erdoğan'ın TTB'yi hedef alan sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Başarır, "70 bin doktor üyesi Olan Türk tabipler birliğine Sahtekar diyecek kadar küçülen bir Cumhurbaşkanı var ülkemde… yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.