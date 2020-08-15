Covid-19 nöbetindeki hemşire Fatma İçuz, evinde çıkan yangında iki çocuğunu kaybetti!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Çorum’da çalıştığı hastaneye nöbet için giderken 2 çocuğunu emanet ettiği evde meydana gelen yangında kaybeden hemşire Fatma İçuz'a ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Elimizden alınan kreşler ve çocuk bakım evleri, ihtiyacımıza uygun olarak tekrar açılmalıdır" çağrısında bulundu.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

“Hemşire Fatma İçuz COVID-19 nöbeti için çalıştığı hastaneye giderken çocuklarını bıraktığı evde çıkan yangın nedeniyle iki çocuğunu kaybetti. Kendisine, eşine ve yangında yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu olay bir kez daha biz kadınların, ana-babaların çocuklarıyla yalnız bırakıldığımızı, çocuk bakım sorumluluğunun üstesinden tek başımıza, kendi yarattığımız olanaklarla geldiğimizi gösterdi.

Bizi işe alanların emeğimizi kullanırken çocuklarımızın bakımıyla ilgilenmediklerini ve çözümü tek tek her anne babaya bıraktığını çok acı bir biçimde ortaya koydu. Artık her anne baba işe giderken daha çok endişeli olacak. Çok çocuk doğurun diyenlerin doğurduğunuz çocuklarla hiç ilgilenmediklerini bir kez daha gösterdi.

Hepimizin çocuklarımızı güvenli ortamlarda büyütme, işimize giderken güvenli ortamlara emanet etme hakkımız var. Elimizden alınan kreşler ve çocuk bakım evleri, ihtiyacımıza uygun olarak tekrar açılmalıdır. Bütün kreşler, insan sağlığına çocuk gelişimine uygun biçimde düzenlenmelidir.

Tüm çalışan ana babaların gözlerinin arkada kalmayacak biçimde çocuklarını emanet edebilmesi için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

Ne olmuştu?

Çorum'un Bayat ilçesinde 11 Ağustos günü Ömer Çetin'e (66) ait tek katlı ahşap evin kümesinde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve sıçramıştı. Yangın sonrası ekiplerin yaptığı incelemede, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, kentte hemşire olarak çalışan Fatma İçuz'un çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Elif ve Yusuf kardeşlerin, Bayat Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire anneleri Fatma İçuz tarafından, işe gittiği için gündüzleri, Çetin ailesine emanet edildiği ortaya çıkmıştı.



Yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenilmişti.