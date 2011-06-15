TTB: Vana açıldı bu bir sabotaj

T24 - Türk Tabipleri Birliği(TTB) Kütahya Gümüşköy’de bulunan gümüş madeni tesislerindeki göçükle ilgili olarak kaygılarının arttığını belirterek, “Ortaya çıkan zehirlenme tablosunu düşündüren olgular ile hayvan ölümleri olaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Durumu endişe ve dikkatle izliyoruz” dedi.Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nden yapılan yazılı açıklamada Kütahya’daki gümüş madenindeki göçükten sonra yaşanan sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı.



TTB açıklamasında, “Göçük üzerinden bir aylık bir süre geçmiş olmasına, bizimle birlikte çok sayıda kurum/kuruluşun bilimsel temelde önerilerini bildirmesine karşın durumun netleştirilememesi, sorunun çözülmemesi ve Dulkadir Köyü’nde ortaya çıkan, zehirlenme tablosunu düşündüren olaylar ile hayvan ölümleri olaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Durumu endişe ve dikkatle izliyoruz” ifadelerine yer verildi.





'SABOTAJ SÜHPESİ BİLDİRİLMEKTEDİR'



TTB bölgede meydana gelen hayvan ölümleri ve zehirlenmelerle ilgili olarak, “İki aydır tamamen kapalı olan hattın vanasının bilinmeyen kişilerce açıldığı ifade edilmekte, sabotaj şüphesi bildirilmektedir” dedi





'GÖÇÜK SONRASI YAPILAN TÜM ANALİZLER KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALIDIR'



TTB, daha önceki açıklamalarında da yer aldığı gibi içme suyuna siyanür karışıp karışmadığının belirlenmesi için sık aralıklarla su analizleri yapılması gerekirken, bu incelemelerin ne kadar zamanda yapıldığı hakkında bilginin toplumla paylaşılmadığını belirterek, “Göçük sonrası yapılan tüm analizler kamuoyu ile paylaşılmalıdır” dedi. Ayrıca TTB bölgede oda ve sendikalar tarafından alınan numune sonuçları, olası tehlikelere dair ciddi bulgular ortaya koyduğunu, koymaya da devam ettiğini, ancak bu bulguların dikkate alındığına yönelik toplum algısı sağlanamadığını belirtti.