TTB: Sokaktaki insanı denetleyemiyorsunuz, okullar açılırsa öğrencileri nasıl denetleyeceksiniz?

Okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman , "Siz sokaktaki insanı denetleyemiyorsunuz okullar açılırsa öğrencileri nasıl denetleyeceksiniz? Umarım okulların açılması kararı özel okullara yapılacak ödemelerle ilgili değildir" dedi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Ruhat Mengi’nin gündeme dair soruların cevaplandırdı. Sözcü'nün haberine göre normalleşme sürecine ve okulların 31 Ağustos'ta açılması planına da değinen Adıyaman, şu ifadeleri kullandı;

"Son zamanlarda günlük vaka sayılarında artış olduğu gibi yoğun bakıma yatan hastalarda büyük bir artış var. Nisan ayında vaka sayıları düşüşe geçti ancak yeni normalle birlikte vaka sayılarında artış başladı.

"Geçen hafta toplamda 10 bine dayandı vaka sayısı. Bu kurallara uymanın dışında kural koyamamakla da alakalı.

"Türkiye’de artışın sebebi tedbirlerin erkenden kademesiz olarak gevşetilmesidir. Hiçbir zaman normalleşme olmayacak."

"Öğrencileri nasıl denetleyeceksiniz?"