TTB: Sağlıkta sorunlar artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) dün14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle “Her zaman, her yerde iyi hekimlik” yazılı çelenk ile Taksim Cumhuriyet Anıtı’na yürüdü. İstanbul Tabip Odası adına açıklama yapan Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Türkiye’deki sağlık sorunlarını çözmek için uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) sağlık alanında yeni sorunlar getirdiğini söyledi.

Törene, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Prof. Dr. Özdemir Aktan ile çok sayıda tabip odası üyesi katıldı.

TTB ve İstanbul Tabip Odası üyeleri dün Taksim’deki Fransız Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

‘4.5 milyon kapsam dışında’

İstanbul Tabip Odası adına açıklama yapan Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç, Türkiye’deki sağlık sorunlarını çözmek için uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) sağlık alanında yeni sorunlar getirdiğini söyledi. Mengüç, Genel Sağlık Sigortasından (GSS) dolayı çok sayıda kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanmadığını anımsatarak, “1 Ocak 2012’den itibaren uygulanmaya başlanan GSS sisteminde, prim ödeyemediği için sigorta kapsamı dışı kalan, bu nedenle kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların sayısı 4.5 milyonu geçti. Aylık olarak ödenen GSS primi dışında, hastaneye başvurulduğunda ayrıca muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde sağlıkta katkı payı ödeniyor” dedi.

Talep: İnsanca yaşam

Aile hekimliğinde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Mengüç, özetle şunları kaydetti: “Aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşılıp polikliniklere hapsedildiği bu sistemde sorunlar giderek artıyor. 14 Mart sürecindeki ilk talebimizi hekimlerin emeklerinin karşılığı olan emekliliğe yansıyacak güvenceli görev tanımına ve liyakata uygun tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması oluşturuyor. Sağlık çalışanları olarak 2014 yılından bu yana talep ettiğimiz ‘Fiili hizmet süresi zammı’ için yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından TBB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır.”