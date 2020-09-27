TTB'nin yeni yönetimi belli oldu

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 72. Seçimli Büyük Kongresi son gününde yapılan seçimleri 'Etkin Demokratik TTB' grubunun listesi kazandı.

Seçimlere 'Etkin Demokratik TTB' ve 'Bağımsız Hekimler Birliği' olmak üzere iki grup katıldı. Seçimi kazanan Etkin Demokratik TTB Grubu, "Yaşamdan, sağlık hakkından, meslek örgütümüzden vazgeçmiyoruz" açıklamasında bulundu.

TTB'nin yeni yönetimi

Buna göre, 2020-2022 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:

Şebnem Korur Fincancı, Çiğdem Aslan, İbrahim Akkurt, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Onur Naci Karahancı, Ali İhsan Ökten, Halis Yerlikaya.

TTB Yüksek Onur Kurulu: Sezai Berber, Naki Bulut, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.

TTB Denetleme Kurulu: Filiz Ak Azar, Fırat Erkmen, Nilay Etiler Lordoğlu.

TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.